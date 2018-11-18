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انت الان تتابع أمير الباحة يقف على عدد من مشاريع الطرق العملاقة بالمنطقة.. غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
يقف الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة غداً الاثنين على أكبر شبكة طرق عملاقة بالمنطقة، والتي نفذتها أمانة المنطقة وفرع وزارة النقل، تربط المحافظات بمسارات واسعة، وتختصر معاناة بُعد المسافات، وتعمل على راحة وسهولة التنقل.
تأتي هذه المشاريع بمتابعة شخصية من أمير المنطقة ودعمه لكل ما يسهم في راحة المواطنين من خلال النهضة الشاملة لشبكات طرق المنطقة.
وسيقوم أمير الباحة بجولات ميدانية يطلع خلالها بنفسه على سير العمل في شبكات الطرق، ستنطلق الجولة من مبنى فرع وزارة النقل بالباحة مروراً بتقاطع بلجرشي وعقبة قلوة، انتهاء بطريق الحسام بمحافظة المندق، والذي يعتبر من أهم المشاريع الحديثة الداعمة لقطاع السياحة بالباحة، والتي ستربط قطاع السراة بتهامة.
18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440 06:07 PM
تربط المحافظات بمسارات واسعة وتختصر معاناة بُعد المسافاتأمير الباحة يقف على عدد من مشاريع الطرق العملاقة بالمنطقة.. غداً
يقف الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة غداً الاثنين على أكبر شبكة طرق عملاقة بالمنطقة، والتي نفذتها أمانة المنطقة وفرع وزارة النقل، تربط المحافظات بمسارات واسعة، وتختصر معاناة بُعد المسافات، وتعمل على راحة وسهولة التنقل.
تأتي هذه المشاريع بمتابعة شخصية من أمير المنطقة ودعمه لكل ما يسهم في راحة المواطنين من خلال النهضة الشاملة لشبكات طرق المنطقة.
وسيقوم أمير الباحة بجولات ميدانية يطلع خلالها بنفسه على سير العمل في شبكات الطرق، ستنطلق الجولة من مبنى فرع وزارة النقل بالباحة مروراً بتقاطع بلجرشي وعقبة قلوة، انتهاء بطريق الحسام بمحافظة المندق، والذي يعتبر من أهم المشاريع الحديثة الداعمة لقطاع السياحة بالباحة، والتي ستربط قطاع السراة بتهامة.
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المصدر : الخليج 365
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