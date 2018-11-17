محمد بن مسعود - الدمام - تقرير طبي يبعد الشهراني عن المنتخب السعودي

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

الخليج 365

2018-11-17

استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم خوان أنطونيو بيتزي المدافع ياسر الشهراني من معسكر المنتخب المقام حاليًا في المنطقة الشرقية؛ وذلك بناء على تقرير طبي.

وكانت الفحوصات التي أُجريت لمدافع المنتخب السعودي الأول ياسر الشهراني قد كشفت عن تعرُّضه لإصابة في العضلة الأمامية للفخذ، وهي التي تعرَّض لها يوم أمس في المواجهة الودية التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره اليمني.