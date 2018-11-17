تقرير طبي يبعد الشهراني عن المنتخب السعودي

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محمد بن مسعود - الدمام - تقرير طبي يبعد الشهراني عن المنتخب السعوديصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-17
استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم خوان أنطونيو بيتزي المدافع ياسر الشهراني من معسكر المنتخب المقام حاليًا في المنطقة الشرقية؛ وذلك بناء على تقرير طبي.
وكانت الفحوصات التي أُجريت لمدافع المنتخب السعودي الأول ياسر الشهراني قد كشفت عن تعرُّضه لإصابة في العضلة الأمامية للفخذ، وهي التي تعرَّض لها يوم أمس في المواجهة الودية التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره اليمني.
17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
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18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
12:12 AM
استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم خوان أنطونيو بيتزي المدافع ياسر الشهراني من معسكر المنتخب المقام حاليًا في المنطقة الشرقية؛ وذلك بناء على تقرير طبي.
وكانت الفحوصات التي أُجريت لمدافع المنتخب السعودي الأول ياسر الشهراني قد كشفت عن تعرُّضه لإصابة في العضلة الأمامية للفخذ، وهي التي تعرَّض لها يوم أمس في المواجهة الودية التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره اليمني.
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المصدر : الخليج 365
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