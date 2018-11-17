شكرا لقرائتكم احتباس 4 أساور في يد ثمانينية بالعناية المركزة والمدني يتدخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - باشر الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة بلاغًا يفيد باحتباس 4 أساور في يد ثمانينية مريضة في العناية المركزة.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية أنه تلقى بلاغًا من مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة بشأن احتباس 4 أساور في يد امرأة مريضة بالعناية المركزة، وتبلغ من العمر 83 عامًا.

ولفت المركز إلى أنه أحال البلاغ إلى الدفاع المدني الذي أنهى بدوره الحالة.

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