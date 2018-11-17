شكرا لقرائتكم إنشاء مركز قياس الأداء البلدي برئاسة نورة العتيبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ قراراً بإنشاء وحدة تنظيمية بمسمى (مركز قياس الأداء البلدي) بالوزارة وترتبط بمعاليه مباشرة وبتكليف الأستاذة نورة بنت نجر العتيبي برئاسة هذا المركز.

ويأتي إنشاء مركز قياس الأداء البلدي ضمن جهود الوزارة في بناء القدرات في مجال إدارة الأداء في القطاع البلدي .

ويتولّى المركز مهام قياس وإدارة الأداء لكافة الوحدات الإدارية للقطاع البلدي، وتقييم وإدارة المخاطر للقطاع البلدي في المناطق والمحافظات وفق مؤشرات الأداء المعتمدة، ودعم القطاع البلدي في بناء القدرات في مجال إدارة الأداء، والعمل على متابعة أداء المبادرات في المدن والمحافظات وتحديد كافة التحديات وسبل معالجتها وذلك بالتنسيق مع معالي المساعد للتخطيط والتطوير والمشرف العام على مركز تحقيق الأهداف.

كما يختص المركز بمهام قياس أداء القطاع البلدي وفقاً للمؤشرات العالمية وأفضل الممارسات للارتقاء بإدارة الأداء في القطاع البلدي، وتقييم تجربة المستفيد من خدمات القطاع البلدي وسبل تحسينها، وتطوير علاقة تشاركية مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) للمساهمة في رفع كفاءة أداء القطاع البلدي، وقياس ومتابعة الأداء البلدي في برامج الرؤية المعتمدة، والعمل على التنسيق ومتابعة احتياجات البرنامج من القطاع البلدي، إضافة إلى تطوير عمل إدارة التقارير والإحصاءات والبحوث في القطاع البلدي.

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