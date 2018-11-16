السعودية اليوم / مقتل أكثر من 40 من عناصر الميليشيا الحوثية بينهم قيادات بارزة في معارك بمحيط مركز مديرية باقم

عام / مقتل أكثر من 40 من عناصر الميليشيا الحوثية بينهم قيادات بارزة في معارك بمحيط مركز مديرية باقم
عدن 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واس
قُتل أكثر من 40عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال 48 ساعة الماضية بينهم أربعة قيادات بارزة.
وقال قائد اللواء 102 قوات خاصة في الجيش اليمني، العميد ياسر الحارثي، إن من بين القيادات الصريعة مقربون من زعيم الميليشيا الحوثية وهو قائد ما يسمى بكتائب الحسين، أبو حسين الستين، إضافة إلى مصرع ثلاثة آخرين، وسقوط عدد من الجرحى خلال المعارك التي دارت بمحيط مركز مديرية باقم.
وأضاف العميد الحارثي، وفقا لموقع / 26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن الكثير من المغرر بهم لاذوا بالفرار بعد مقتل قياداتها البارزة، في حين لا زالت جثث آخرين منهم ملقاة في مواقع المواجهات في جبال ومزارع آل دمنان والمواقع الأخرى.
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22:23ت م
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