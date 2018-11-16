السعودية اليوم / الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في شمالي الضالع ومصرع 35 من الميليشيا في معارك بمحيط مدينة دمت

عام / الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في شمالي الضالع ومصرع 35 من الميليشيا في معارك بمحيط مدينة دمت
عدن 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واس
أعلن الجيش اليمني، فرض سيطرته على مواقع جديدة كانت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية في جنوب مديرية دمت شمالي محافظة الضالع، جنوب اليمن.
وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش استعادت جبال الحريوة و النسر وموقعي الثعيل وخارم شرقي منطقة الحقب، وتبة القاضي، والجبال المطلة على، كولة الزقري، و العكرة، الواقعة غربي مدينة دمت.
وأسفرت المعارك وفقًا للمصدر عن مصرع 35 عنصراً من الميليشيا، بينهم القيادي الميداني البارز المدعو سالم النعمي وإصابة سبعة عشر آخرين وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.
وطبقا للمصدر العسكري، في تصريح نقله موقع / سبتمبر نت/ التابع للجيش اليمني، فإن المعارك تدور بالمدخل الشرقي لمدينة دمت، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا التي تلوذ بالفرار.
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