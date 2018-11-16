السعودية اليوم / أمطار على محافظة محايل

عام / أمطار على محافظة محايل

محايل 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واس

هطلت اليوم أمطار خفيفة على محافظة محايل شملت معظم ارجاء المحافظة ، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها ارجاء البلاد .

// انتهى //

21:51ت م

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محايل 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسهطلت اليوم أمطار خفيفة على محافظة محايل شملت معظم ارجاء المحافظة ، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها ارجاء البلاد .// انتهى //21:51ت م0127

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