السعودية اليوم / الجيش اليمني يفرض حصارًا على المسلحين الحوثيين في مدينة الصالح بالحديدة

عدن 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسفرض الجيش اليمني، حصارًا على ميليشيا الحوثي الانقلابية المتمركزة في مدينة الصالح شمال شرق مركز محافظة الحديدة بعد تقدم قوات من ألوية العمالقة نحوها.وقالت ألوية العمالقة في بيان إن قواتها تقدمت نحو مدينة الصالح لتحريرها وتطهيرها من سيطرة ميليشيات الحوثي بعد قطع طرق الإمداد عن عناصر الميليشيا وقناصيها الذين يعتلون أسطح المباني السكنية فيها.ويأتي التقدم الجديد بعد توقف للمعارك في مدينة الحديدة منذ الأربعاء الماضي لأغراض إنسانية في حين لا زالت الميليشيا الحوثية تعيد تموضعها وتمركزها ونشر مسلحيها وسط منازل المدنيين.وأضاف البيان أن القوات تمكنت من إطباق الحصار على مدينة الصالح الاستراتيجية من عدة جهات تمهيداً لتطهيرها من قبضة الميليشيات وتأمينها بعد إخراج الحوثيين منها.// انتهى //21:51ت م0126