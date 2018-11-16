السعودية اليوم / اهتمامات الصحف التونسية

تونس 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم، عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورته الطارئة بالسودان لبحث تطورات الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومؤسساته المتكرر على قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية، والذي أودى بحياة عدد من الشهداء وسقوط عشرات الجرحى.وكتبت عن تجدد الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الوفاق تنفيذ الترتيبات الأمنية بهدف إرساء الأمن داخل العاصمة بقوات شرطة نظامية وإنهاء دور المليشيات.وأنبأت صحف الجمعة عن وقف تحالف دعم الشرعية الحملة العسكرية التي تستهدف الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران في مدينة الحديدة، لإتاحة الفرصة لعقد محادثات سلام.وتحدث عن موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع أول أمس على رفع حظر أسلحة مفروض منذ قرابة عقد وعقوبات أخرى على إريتريا بعد التقارب الذي حدث بينها وبين إثيوبيا وذوبان الجليد في علاقاتها مع جيبوتي.وأشارت إلى تواتر الاستقالات في حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، احتجاجًا من عدد من الوزراء على مشروع اتفاق بشان خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.ولفتت صحف تونس في سياق تقارير متفرقة، إلى ارتفاع عدد قتلى حرائق ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 59 قتيلاً، ومقتل 30 شرطيًا أفغانيًا في هجوم لحركة طالبان بولاية فاراه الغربية.// انتهى //11:41ت م0028