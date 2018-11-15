أمطار متوسطة إلى غزيرة على الليث ومراكزها تستنفر الجهات الأمنية والخدمية

محمد بن مسعود - الدمام - ملأت الشوارع و"المدني" يحذّر من مجاري السيول.. والمدارس تصرف طلابها مبكراً

شهدت محافظة الليث، صباح اليوم الخميس، أمطاراً تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، شملت المحافظة وعدداً من مراكزها، مثل: (الشاقة، وغميقة، وبني يزيد، وجدم، والرهوة، والقرى، والهجر التابعة لها).

وتركزت غزارة الأمطار على المحافظة؛ فيما صرفت العديد من المدارس طلابها مبكراً بسبب الأمطار.

وكانت الأمطار قد بدأت عند الساعة الثامنة صباحاً، واستمرت لمدة 40 دقيقة، وامتلأت شوارع المحافظة بالمياه؛ فيما استنفرت كل الجهات الأمنية والخدمية طاقاتها لاحتواء آثار الأمطار.

وشوهدت دوريات الشرطة وأمن الطرق والمرور والدفاع المدني منتشرة في شوارع المحافظة، وكذلك على الطريق الساحلي، بالإضافة إلى صهاريج البلدية المخصصة لشفط المياه، والتي قد بدأت أعمالها في شفط المستنقعات المائية التي خلّفتها الأمطار في أغلب شوارع المحافظة.

من جانبه، حذّر الدفاع المدني بمحافظة الليث جميعَ المواطنين من عدم الاقتراب من أماكن تجمع مياه الأمطار وكذلك الأودية ومجاري السيول، أو الدخول إليها بالسيارات، وكذلك أخذ الحيطة والحذر حيال السيول المنقولة التي يتفاجأ بها عابروا الطريق والمتنزهون؛ خصوصاً الطرق التي تتخللها أودية، والتي ينتج عنها مخاطر وأضرار على الأرواح والممتلكات.