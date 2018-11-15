شكرا لقرائتكم خبر عن قسم خاص لاستقبال أسر الشهداء والمرابطين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (محايل عسير) افتتح محافظ محايل عسير محمد بن ناصر بن لبدة أمس (الأربعاء) القسم الخاص باستقبال أسر الشهداء والمرابطين على الحد الجنوبي في مستشفى محايل، بحضور المدير التنفيذي للمستشفى عبدالعزيز اليحيا. واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن القسم والخدمات العلاجية التي يقدمها لأسر الشهداء والمرابطين. كما افتتح معرض اليوم العالمي للجودة بعنوان «سلامة المريض أولا»، ثم تجول داخل أقسام المستشفى، واطلع على الغرف الجديدة الخاصة بتنويم المرضى. من جهة أخرى، افتتح محافظ محايل عسير أمس، بحضور مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم، مدرسة الأمير فيصل بن خالد الثانوية للبنين في حي الحيلة جنوب المحافظة. وتجول داخلها واستمع لشرح مفصل عن أقسامها، وشاهد الحضور عرضا عن المدرسة الذكية.

افتتح محافظ محايل عسير محمد بن ناصر بن لبدة أمس (الأربعاء) القسم الخاص باستقبال أسر الشهداء والمرابطين على الحد الجنوبي في مستشفى محايل، بحضور المدير التنفيذي للمستشفى عبدالعزيز اليحيا. واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن القسم والخدمات العلاجية التي يقدمها لأسر الشهداء والمرابطين. كما افتتح معرض اليوم العالمي للجودة بعنوان «سلامة المريض أولا»، ثم تجول داخل أقسام المستشفى، واطلع على الغرف الجديدة الخاصة بتنويم المرضى. من جهة أخرى، افتتح محافظ محايل عسير أمس، بحضور مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم، مدرسة الأمير فيصل بن خالد الثانوية للبنين في حي الحيلة جنوب المحافظة. وتجول داخلها واستمع لشرح مفصل عن أقسامها، وشاهد الحضور عرضا عن المدرسة الذكية.

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