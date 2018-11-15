شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك في المنتدى الدولي لمراكز الفكر بالصين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)شاركت المملكة، ممثلة في مركز البحوث والتواصل المعرفي، في المنتدى الدولي لمراكز الفكر في القرن الـ21 بمدينة غوانزو بجمهورية الصين الشعبية.
ومثّل المركز في المنتدى، الذي اختتم أعماله أخيرا، رئيسه الدكتور يحيى محمود بن جنيد، ومنسق شؤون الباحثين بالمركز فرحان العنزي، ومنسق وحدة الدراسات الصينية فهد المنيعي، إلى جانب وفود المراكز الدولية من أنحاء العالم، حيث أكد الحضور أهمية مراكز البحوث والفكر في تخطيط الإستراتيجيات الدولية، ودور البحث العلمي في حركة التنمية والتطوير.
يذكر أن مركز البحوث والتواصل المعرفي أصدر خلال هذا المؤتمر تقريرا بثلاث لغات (العربية، والإنجليزية، والصينية) بعنوان «مراكز البحوث والدراسات بالمملكة العربية السعودية»، استعرض فيه بعض المراكز من حيث النشأة والنشاطات، إضافة إلى أبرز إصدارات وفعاليات ومشاركات مركز البحوث والتواصل المعرفي.
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