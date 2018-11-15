شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية» تبحث إعادة وتطوير هيكلها التنظيمي وفق رؤية 2030 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة، أمس (الأربعاء) مستشار وزير الخارجية الفرنسي لشؤون الأديان جان كريستوف بوسيل، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهة ثانية، بحثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال اجتماع مشترك لقياداتها أمس الأول (الثلاثاء)، سبل إعادة وتطوير هيكلها التنظيمي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا الاجتماع لتحقيق أكبر قدر من التنسيق في الجوانب المشتركة لأعمال الوزارة، خصوصا في ما يتعلق بالمراحل المنجزة في إعداد الهيكل التنظيمي، بحيث يعكس الواقع الفعلي لنشاط الوحدات الإدارية في الوزارة بما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030، ووضع آلية واضحة لتطوير أعمال الوزارة، وإبراز الاختصاصات الأساسية لمسميات الهيكل التنظيمي للوزارة بما يحقق المرونة، وعدم التداخل في المهمات، وسرعة إيجاد المعلومات.

يذكر أن الاجتماع جاء بتوجيه من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ بهدف الارتقاء بالهيكل التنظيمي للوزارة إلى المستوى المطلوب، بما يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة.

من جهة أخرى، تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض اليوم (الخميس)، محاضرة بعنوان: (لزوم الجماعة والتحذير من مفارقتها.. المملكة العربية السعودية أنموذجاً)، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، بعد صلاة المغرب.

وسيلقي المحاضرة عضو هيئة كبار العلماء المدرس بالحرمين الشريفين الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله العصيمي، كما سيعلق عليها ويجيب على أسئلة واستفسارات الحضور مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

يذكر أن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في مدينة الرياض، سيقوم بنقل حي ومباشر للمحاضرة على شبكة المعلومات الدولية عبر موقع periscope.tv/dawazizia.