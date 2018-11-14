شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة في حفر الباطن غدا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (حفر الباطن) أعلنت الإدارة العامة لتعليم حفر الباطن عن تعليق الدراسة ليوم غد (الخميس) في جميع مدارس المحافظة. أعلنت الإدارة العامة لتعليم حفر الباطن عن تعليق الدراسة ليوم غد (الخميس) في جميع مدارس المحافظة. وقالت في تغريدة عبر حسابها في تويتر اليوم (الأربعاء): «وفقاً للحالة الجوية الحالية، وبناءً على موافقة اللجنة المركزية لتعليق الدراسة وحرصاً على سلامة منسوبي ومنسوبات تعليم حفرالباطن وجه مدير التعليم بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الخميس في جميع مدارسة المحافظة»



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