الان تتابع المقدم شاكر التويجري متحدثا إعلاميا لشرطة منطقة الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: أصدر مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على مديرية الأمن العام قرارا بتعيين المقدم شاكر بن سليمان التويجري مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام بشرطة منطقة الرياض متحدثاً إعلامياً لها. مقدما تهنئته للمقدم التويجري، مؤكدا ثقة القيادة فيه.

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