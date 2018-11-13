شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي : خادم الحرمين يزور مناطق شمال المملكة الأسبوع القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض) صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: " بيان من الديوان الملكي " تقرر أن يقوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اعتباراً من الأسبوع القادم - إن شاء الله - بزيارة إلى مناطق شمال المملكة لتفقد أحوال المواطنين وتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التنموية في تلك المناطق، كما سيقوم - حفظه الله - بزيارة إلى مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية في منطقة الحدود الشمالية لتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التعدينية والصناعية في المدينة. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.



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