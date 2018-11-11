شكرا لقرائتكم خبر عن 120 مشاركاً في دورتين لتطوير بيئة العمل بتعليم الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

دشن مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان اليوم، دورتي "إدارة التخطيط الاستراتيجي" و"مؤشرات الأداء الأساسية"، بحضور 120 مشاركاً ومشاركة من منسوبي تعليم الشرقية، وذلك في مقر معهد الخليج للتدريب والتعليم بالخبر.

وأكد الدكتور الشلعان الدور الكبير الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - تجاه تطوير بيئة العمل التي يشكل الموظف حجر زاويتها نحو تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

ونوه بأهمية النهوض بمستوى الشراكة المجتمعية القائمة بين وكالة وزارة التعليم للموارد البشرية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والرامية في مجملها لتطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الموظفين في مختلف المناطق التعليمية ومحافظاتها على مستوى المملكة وصولاً لقياس رضى المستفيدين عن الخدمات المقدمة ووضع فرص التحسين لها وتطويرها.

من جهته أوضح مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم الشرقية عبدالله العيسى أن دورة "مؤشرات الأداء الأساسية" تتناول تطبيق نظريات مؤشرات الأداء الرئيسية المتقدمة بما يتناسب مع وضع قطاع التعليم، والتعرف على المؤشرات وأهدافها وكيفية تطويرها والعمل على كتابة التقرير عنها، فيما تتناول دورة "إدارة التخطيط الإستراتيجي" معرفة عناصر التخطيط الإستراتيجي والمساعدة على تطوير صياغة الرؤية ومعرفة أنواع التخطيط، إضافة إلى الوقوف على التحديات التي تواجه تنفيذ التغيير داخل القطاع مع فهم نماذج إدارة التغيير المختلفة.