مدني الشرقية: لا صحة للأخبار المتداولة حول مساندة فرق الخفجي بالكويت

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أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية عدم صحة المقاطع المتداولة والتي تفيد بتوجه فرق إنقاذ لمساندة الدفاع المدني الكويتي.
وأكدت المديرية بأن الدفاع المدني بالمملكة لم يتلق أي طلب للمساندة في ضوء خطط الدعم والإسناد بين السعودية والكويت الشقيق، وأن الدفاع المدني الكويتي يملك قدرات متقدمة للتعامل مع الحالات الماطرة التي تشهدها الكويت.
وكان عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع تفيد بتوجه فرق من الدفاع المدني بمدينة الخفجي إلى الكويت للمساهمة في عمليات الإنقاذ بعد موجة الأمطار غير المسبوقة التي تشهدها دولة الكويت الشقيقة.
10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440 01:03 AM
أكدت أن الأشقاء لديهم فرق متقدمة للتعامل مع الحالات الماطرة التي تشهدها البلادمدني الشرقية: لا صحة للأخبار المتداولة حول مساندة فرق الخفجي بالكويت
أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية عدم صحة المقاطع المتداولة والتي تفيد بتوجه فرق إنقاذ لمساندة الدفاع المدني الكويتي.
وأكدت المديرية بأن الدفاع المدني بالمملكة لم يتلق أي طلب للمساندة في ضوء خطط الدعم والإسناد بين السعودية والكويت الشقيق، وأن الدفاع المدني الكويتي يملك قدرات متقدمة للتعامل مع الحالات الماطرة التي تشهدها الكويت.
وكان عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع تفيد بتوجه فرق من الدفاع المدني بمدينة الخفجي إلى الكويت للمساهمة في عمليات الإنقاذ بعد موجة الأمطار غير المسبوقة التي تشهدها دولة الكويت الشقيقة.
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المصدر : الخليج 365
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