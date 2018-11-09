"الأرصاد" في تنبيه متقدم: هطول أمطار رعدية على جدة والمراكز التابعة لها

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً يتضمن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على محافظة جدة والمراكز التابعة لها شملت "ثول ـ خليص ـ الكامل" والأجزاء المجاورة لها.
وأشارت "الأرصاد" إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية ظهراً.
ونبّهت إدارات الدفاع المدني بالمحافظة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون الأودية ومهابطها، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية.
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