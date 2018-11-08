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انت الان تتابع "الخديدي": طالب الطائف اصطدم بزميله وأُصيب بتورم بسيط في الحصة الرياضية .. وتشكيل لجنة للتحقيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ردت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، على ما تم تناقله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرض طالب لكسر في الجمجمة، وكشفت بذلك الحقيقة حول الحادث على لسان المتحدث لها، عواض الخديدي.
حيث قال "الخديدي": في إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض طالب لكسر في الجمجمة، وحرصاً من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف على إيضاح الحقيقة أمام الرأي العام، فإنه في يوم الثلاثاء الموافق 21 / 2 / 1440هـ عند الساعة التاسعة و53 دقيقة صباحاً خلال الحصة الرياضية المدرسية الرابعة؛ حدث تصادم عفوي بين طالبين أثناء مزاولة النشاط الرياضي في الملعبين المخصصين في المدرسة، اللذين لا يفصل بينهما سوى أمتار قليلة أحدهما في الصف الأول الابتدائي، والآخر في الصف الثالث الابتدائي.
وأضاف: تعرض الأخير لإصابة في منطقة الرأس كانت لحظتها متمثلة في تورم بسيط مع كامل الوعي الصحي للطالب، ومن خلال المسؤولية التربوية جرى التعامل مع الحالة الصحية للطالب المصاب، وتم عمل الإسعافات الأولية من خلال معلم التربية البدنية، وتواصلت المدرسة مع ولي أمر الطالب لإشعاره بالحادثة.
وتابع: كما تود الإدارة توضيح أن ولي الأمر تقدم بشكوى رسمية، ووجه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي في حينه بتشكيل لجنة للتحقيق في حيثيات الواقعة والرفع بتقرير مفصل عنها لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها.
وأكد "الخديدي": الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، إذ تتمنى الشفاء العاجل للطالب المصاب، لتؤكد حرصها على مصلحة الجميع ومباشرة اللجنة المشكّلة للتحقيق أعمالها، علمًا بأنه تم رصد الواقعة عن طريق كاميرات المراقبة الموجودة بالمدرسة، وتؤكد الإدارة حرصها على الشفافية في التعاطي مع وسائل الإعلام كافة وتقديم المعلومات الصحيحة بعد التحقق منها، مهيبًا بالجميع الحصول على المعلومات الصحيحة من قنوات الإدارة الرسمية.
وكان والد الطالب المُصاب قد تقدم بشكوى رسمية للتعليم، يُفيد فيها بتعرض ابنه لإصابة داخل إحدى المدارس بالطائف أثناء اليوم الدراسي، بعد أن تم إبلاغه هاتفيًّا للحضور لاستلام ابنه، وعليه فقد قام بنقله لأحد المستشفيات، وهناك وبعد الأشعة المقطعية تبينت إصابته بكسرٍ في الجمجمة.
08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440 11:03 PM
في بيانٍ للإدارة التعليمية حول حادثة تعرض طالب الابتدائية لكسر بالجمجمة"الخديدي": طالب الطائف اصطدم بزميله وأُصيب بتورم بسيط في الحصة الرياضية .. وتشكيل لجنة للتحقيق
ردت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، على ما تم تناقله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرض طالب لكسر في الجمجمة، وكشفت بذلك الحقيقة حول الحادث على لسان المتحدث لها، عواض الخديدي.
حيث قال "الخديدي": في إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض طالب لكسر في الجمجمة، وحرصاً من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف على إيضاح الحقيقة أمام الرأي العام، فإنه في يوم الثلاثاء الموافق 21 / 2 / 1440هـ عند الساعة التاسعة و53 دقيقة صباحاً خلال الحصة الرياضية المدرسية الرابعة؛ حدث تصادم عفوي بين طالبين أثناء مزاولة النشاط الرياضي في الملعبين المخصصين في المدرسة، اللذين لا يفصل بينهما سوى أمتار قليلة أحدهما في الصف الأول الابتدائي، والآخر في الصف الثالث الابتدائي.
وأضاف: تعرض الأخير لإصابة في منطقة الرأس كانت لحظتها متمثلة في تورم بسيط مع كامل الوعي الصحي للطالب، ومن خلال المسؤولية التربوية جرى التعامل مع الحالة الصحية للطالب المصاب، وتم عمل الإسعافات الأولية من خلال معلم التربية البدنية، وتواصلت المدرسة مع ولي أمر الطالب لإشعاره بالحادثة.
وتابع: كما تود الإدارة توضيح أن ولي الأمر تقدم بشكوى رسمية، ووجه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي في حينه بتشكيل لجنة للتحقيق في حيثيات الواقعة والرفع بتقرير مفصل عنها لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها.
وأكد "الخديدي": الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، إذ تتمنى الشفاء العاجل للطالب المصاب، لتؤكد حرصها على مصلحة الجميع ومباشرة اللجنة المشكّلة للتحقيق أعمالها، علمًا بأنه تم رصد الواقعة عن طريق كاميرات المراقبة الموجودة بالمدرسة، وتؤكد الإدارة حرصها على الشفافية في التعاطي مع وسائل الإعلام كافة وتقديم المعلومات الصحيحة بعد التحقق منها، مهيبًا بالجميع الحصول على المعلومات الصحيحة من قنوات الإدارة الرسمية.
وكان والد الطالب المُصاب قد تقدم بشكوى رسمية للتعليم، يُفيد فيها بتعرض ابنه لإصابة داخل إحدى المدارس بالطائف أثناء اليوم الدراسي، بعد أن تم إبلاغه هاتفيًّا للحضور لاستلام ابنه، وعليه فقد قام بنقله لأحد المستشفيات، وهناك وبعد الأشعة المقطعية تبينت إصابته بكسرٍ في الجمجمة.
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المصدر : الخليج 365
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