شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة عسير» تحصل على شهادتي الاعتماد من جمعية القلب الأمريكية لبرامج دعم الحياة المتقدمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)

حصل مركز المهارات الفنية ومعمل المحاكاة بإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة عسير على شهادتي الاعتماد من جمعية القلب الأمريكية لبرامج دعم الحياة المتقدمة «للبالغين والأطفال»، إضافة إلى الاعتماد السابق لدعم الحياة الأساسي، وذلك في إطار مساعي التطوير المستمرة بالشؤون الصحية بمنطقة عسير لتقديم خدمات صحية متميزة وفق أعلى معايير السلامة العالمية ولما تمثله دورات دعم الحياة الأساسية والمتقدمة من أهمية بالغة في رفع مهارات الممارسين الصحيين وقدراتهم العلمية والعملية.

وأكدت صحة عسير أن هذه الاعتمادات تأتي ضمن البرامج التدريبية المحلية والدولية التي يسعى المركز لتوفيرها للممارسين الصحين لرفع كفاءتهم وقدراتهم في التعامل مع الحالات الطبية المختلفة، حيث يقدم العديد من البرامج الفنية التدريبية، التي تقدم للممارسين الصحيين بمختلف التخصصات مثل برامج دعم الحياة الأساسية ( BLS ) وبرنامج إنقاذ الحياة المتقدمة للأطفال( PALS ) و البالغين ( ACLS )وبرنامج دعم الحياة المتقدمة للإصابات والحوادث ( ATLS ) ودورات التخدير الواعي و دورات الاستجابة العاجلة و عدد من برامج المحاكاة الطبية.

يذكر أن المركز قام خلال هذا العام 2018 بتدريب عدد 3917 ممارسًا صحيًا للتعامل مع حالات إنقاذ الحياة والتعامل مع الحالات الطارئة والكوارث، وذلك باستخدام تقنية التدريب المرتكز على المحاكاة الطبية.