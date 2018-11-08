الان تتابع القبض على إعلامية سعودية في مطار الكويت والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات ضبط رجال أمن مطار الكويت، أول من أمس، إعلامية سعودية وأحالوها إلى أحد المخافر، للتحقيق معها في قضية خيانة أمانة سجّلتها بحقها إحدى شيخات الأسرة الحاكمة في الكويت.

وقال مصدر أمني إن «الإعلامية السعودية لا تزال محتجزة في المخفر على ذمة التحقيق».

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