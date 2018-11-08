الان تتابع سوء طريق القويعية-الدوادمي يتسبب في حادث .. والمواطنون يحرقون الإطارات للتنبيه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 :

اضطر سكان القرى المجاورة، وسالكو الطريق الذي يربط بين محافظة القويعية والقرى الشرقية لمحافظة الدوادمي “طريق مزعل – فيضة المفص الحفيرة” إلى إشعال النار في إطارات السيارات، لتنبيه المارة من رداءة الطريق بسبب سقوط الأمطار المتتالي عليه.

وكان الطريق شهد حادثا مرويا، مساء اليوم، بسبب انقلاب مركبة بسبب عدم تصريف مياه الأمطار، وهبوطه بمساواة الأرض، مما تسبب في تجمع المياه وجريان الوادي، نظرا لعدم وجود عبارات تصريف، وهبوط الطريق عن مجرى الوادي،الذي يعتبر من أكبر الأودية في المنطقة.

فيما جرى نقل سائق المركبة إلى المستشفي، بعد تعرضه لإصابة متوسطة، .

وقام سكان المنطقة إلى إشعال النيران بإطارات السيارات لتحذير المارة وسالكي الطريق.

من الوقوع فيما اسموه ب”الفخ”، الذي طالبوا مرات عديدة من قبل بإصلاحه ورفعه إلى مستوى الطريق الموازي، ووضع عبارة لتصريف السيول خصوصا أنه مجرى وادي كبير.

وتواجدت فرق من وزارة النقل بالموقع، إلا أنهم لم تمكنوا من إيجاد أية حلول للمشكلة، مما دفعهم إلى مغادرة الموقع، فيما استمر تواجد السكان لتحذير سالكي الطريق.