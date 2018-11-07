اتفاقية تعاون تطويرية لتحويل سد وادي "هرجاب" إلى مَعلم سياحي جذاب

محمد بن مسعود - الدمام - وُقعت بين هيئة السياحة بالمنطقة و"بلدية صمخ" .. تقدم التصاميم وتنفذ المطلوب

وقّعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اتفاقية تعاون مع بلدية مركز صمخ لتطوير سد وادي هرجاب ببيشة سياحياً، مثّل الهيئة في توقيع الاتفاقية مدير مكتبها بمحافظة بيشة عبدالله سعيد الأكلبي؛ و"البلدية" رئيسها بندر الشهراني؛ بحضور أعضاء المجلس البلدي.

وتنص الاتفاقية على تقديم الهيئة تصميم فكرة معمارية رئيسة من قِبل فريق متخصص وتسليمها لبلدية صمخ التي بدورها تتولى التنفيذ وقبلها الرفوعات المساحية.

وأوضح مدير مكتب السياحة والتراث الوطني ببيشة عبدالله الأكلبي؛ أهمية تطوير السد سياحياً نظير موقعه بالقرب من طريق بيشة - خميس مشيط ومدينة أبها بمسافة تبعد نحو 2 كم عن الطريق شرقاً، فيما رحّب رئيس بلدية صمخ، بالمبادرة من الهيئة في السعي لتطوير هذا الصرح العظيم الذي يرتاده السياح في كل مواسم السنة لقربه من قرى المركز والطرق العامة، مؤكداً استعداد البلدية للعمل على توفير كل المتطلبات التطويرية والبنية التحتية وعمل الرفوعات المساحية اللازمة وتنفيذ متعلقات التصميم كافة.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة؛ أن الهيئة توجه اهتماماتها كافة لتطوير هذه المواقع ذات الثقل السياحي التي يرتادها السياح لما لها من قيمة وأهمية سياحية وتقدم سبل الدعم كافة للبلديات من ناحية التصاميم المميزة التي تحقق معادلة الجذب السياحي من ناحية تميز التصاميم وتعبيرها عن هوية المنطقة، منوّها بأن وادي هرجاب يعد من أهم المواقع التي تسعى الهيئة إلى تحويله إلى مَعلم سياحي بأبعاده كافة، إذ الخليج 365 أن وُضعت خطط وإستراتيجيات لشمول مثل هذه المواقع المهمة بالتطوير السياحي من خلال عقد شراكات مع الأمانات والبلديات في مختلف محافظات عسير.

يُذكر أن وادي هِرجاب يبلغ طوله 130 كم ومتوسط انحداره 5 م / كم وينبع من جبال مكرثا، ويصب في وادي بيشة الواقع بالقرب من الحيفة من أهم روافده وادي تلاع، ووادي صهي.