شكرا لقرائتكم تدشين تطبيق مثاني للقرآن الكريم بـ5 لغات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

سعيًا لتعزيز شركة أماز للتسويق الرقمي والبرمجة في استمرار دورها الفاعل في برامج المسؤولية الاجتماعية ومشاريعها النوعيّة المختلفة، فقد تبنّت تنفيذ تطبيق “مثاني”، وذلك بالتّعاون مع شبكة مثاني ممثّلة بالدكتور محمّد المهنّا الذي قام بدوره بالمُبادرة في طرح فكرة التطبيق رغبةً في كسب الأجر والمثوبة، إذ تم تدشين تطبيق “مثاني” مساء اليوم في مقر شركة أماز، احتفاءً بالأثر العظيم الذي رُسم له منذ البداية رغبةً في استدامة الأثر واستمرار الأجر وتحقيقًا لرؤية مشتركة تبنّتها كل من أماز ومثاني.

ويُعد التطبيق فريدًا من نوعه فتعددت اللّغات المُستخدمة به إلى 5 لُغات مُختلفة ومنها: الإسبانية والإنجليزية والعربية والهندية والأوردية، وأحد الأمور التي تُميّز التطبيق وجود قراءات نادرة ومكتبة متكاملة على اليوتيوب، كما يُمكن من خلال تطبيق مثاني التشغيل والاستماع للتلاوة خارج التطبيق كذلك، وتتواجد به كافة السور تلاوةً من القارئ الدكتور عبدالله الجهني والقارئ الدكتور بندر بليلة.

وفي الوقت الذي تسعى به الشركات إلى البذل والتأكيد على مبدأ التكافل وتحقيق دورها في المسؤولية الاجتماعية وغيرها من الأمور التي تُبرز دورها في المساهمة بما فيه نفع للبيئة والمُجتمع المُحيط، نجد في تطبيق مثاني خير مثال للتأكيد على أهميّة المساهمة الفاعلة في تقديم مشاريع نوعيّة تخدم المجتمع وتُعزز من أهميّة الدور المجتمعي للشركات في تحقيق الرّيادة في برامج المسؤولية الاجتماعية المُقدّمة من خلال نشاط الشركة نفسه.



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