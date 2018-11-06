إغلاق مطار هيثرو في بريطانيا بعد العثور على طرد مشبوه بمكتب الوصول

محمد بن مسعود - الدمام - الشرطة قامت بإخلاء المنطقة وتم تأجيل جميع الرحلات حتى إشعار آخر

أفادت وسائل إعلام بريطانية بإغلاق مطار "هيثرو" وتأجيل العديد من الرحلات الجوية بعد العثور على طرد مشبوه في مكتب تسجيل الوصول، حسب سكاي نيوز عربية.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أنه تم اكتشاف الطرد في مكتب تسجيل الوصول لشركة الخطوط الجوية الإسرائيلية El Al – العال في مبنى الركاب رقم 4، حيث سارعت الشرطة المسلحة إلى مكان الحادث، وأغلقت المنطقة وإخلاءها.

كما تم تأجيل جميع الرحلات الجوية حتى إشعار آخر.