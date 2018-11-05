شكرا لقرائتكم صور.. تجاوبًا مع “المواطن”.. إزالة نفايات شوارع صناعية جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - في تجاوب سريع مع ما نشرته صحيفة “متابعات الخليج 365”، قبل يومين، تحت عنوان “صور.. النفايات تشوه شوارع صناعية جازان”، قامت بلدية جازان صباح اليوم ، برفع وإزالة النفايات والمخلفات المتكدسة في عدد من شوارع حي الصناعية بمدينة جازان.

ورصدت عدسة “متابعات الخليج 365” مساء اليوم، إزالة ورفع جميع النفايات والمخلفات المتكدسة والتي كانت تشوه حي الصناعية، بالإضافة إلى انتشار عدد من عمال النظافة وهم يقومون بإزالة ما تبقى من النفايات بالحي.

وأبدى عددٌ من المواطنين والمقيمين امتنانهم لصحيفة “متابعات الخليج 365”، ولمسؤولي أمانة المنطقة وبلدية جازان؛ وذلك لتفاعلهم مع التقرير المنشور وتجاوبهم السريع، ورفع النفايات والمخلفات المنتشرة بشوارع حي الصناعية، آملين أن لا تتكرر حادثة انتشار النفايات المشوهة بشوارع الحي، كون ملاك الورش والمحال التجارية يقومون بدفع رسوم مالية لخدمات رفع النفايات بالصناعية.

من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي باسم أمانة منطقة جازان حسين معشي لـ“متابعات الخليج 365”، أن بلدية مدينة جيزان قامت برفع جميع النفايات في صناعية جيزان، وتم عمل مخالفات لجميع المحلات والورش المخالفة.

وشكرت أمانة جازان صحيفة “متابعات الخليج 365” على اهتمامها بكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

جاء ذلك بعد أن رصدت عدسة “متابعات الخليج 365”، يوم الجمعة الماضي، تكدُّس النفايات والمخلفات في عدد من شوارع حي الصناعية بمدينة جازان منذ عدة أيام، دون رفعها من قبل الشركة المتعهدة بالنظافة بالحي.

واشتكى عدد من المواطنين والمقيمين من المناظر التي تشوه حي الصناعية، ووجود النفايات والمخلفات المتكدسة والمنتشرة بمنتصف الطرقات وعلى جانبها، وبجوار المحلات والورش، فضلًا عن انتشار الروائح الكريهة، في الوقت الذي غابت فيه تمامًا آليات وعمال النظافة من إزالة تلك النفايات.

وأشاروا إلى أن هناك شركة متعهدة تقوم برفع الحاويات الممتلئة بالنفايات والمخلفات بالصناعية، حيث يقوم عمال شركة النظافة برفع الحاويات الممتلئة فقط، بينما يتجاهلون رفع النفايات والمخلفات المتكدسة والمنتشرة بجوار الحاويات وبمنتصف الطرقات عمدًا؛ مما أثار استياءهم وتذمرهم من ذلك.

وطالبوا بلدية جيزان وأمانة المنطقة بوضع حلّ عاجل لهذا المنظر المشوه للصناعية، وإزالة النفايات والمخلفات المتكدسة بجوار الحاويات وبمنتصف الطرقات بالصناعية.



الأرصاد توضح آلية تعليق الدراسة .. ومفاجأة بشأن طقس الأيام المقبلة



معلمة متضررة تحكي معاناتها من عدم تعليق الدراسة: ساعتان لن أنساهما



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.