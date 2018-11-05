شكرا لقرائتكم صور.. إزالة تعديات على 10.000 م2 في صوامع أحد رفيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نفذت بلدية محافظة أحد رفيدة ممثلة في وحدة رقابة الأراضي والمرافق الحكومية بالبلدية، بالتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية اليوم إزالات على بعض التعديات على أراض حكومية بمساحة تزيد على 10.000م2 من الإحداثات على مواقع مختلفة لأراض حكومية في مخطط الصوامع.

وتمثلت التعديات في إنشاء أسوار من الحجر وأحواش وغرف غير نظامية وبدون تراخيص بناء أو مستمسكات شرعية، حيث تمت الإزالة وأخذ التعهد على المعتدين وإنذارهم بالغرامات إن تكرر مرة ثانية بالاعتداء على تلك الأراضي والممتلكات الحكومية.

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