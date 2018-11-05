شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الشرقية يهنيء إداره النشاط على جائزة "أندية الحي" والان نبدء بالتفاصيل

هنأ مدير عام التعليم الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان إداره نشاط الطالبات بتعليم المنطقه الشرقيه على الإنجاز النوعي الذي حققه نادي الحي المتوسطه الثامنه بالجبيل وحصوله على المركز الأول على مستوى المملكه في جائزه" أنديه الحي" في دورتها الأولى والتي أطلقتها شركه تطوير للخدمات التعليميه بالشراكه مع وزاره التعليم.

وأعاد الشلعان هذا الإنجاز لما يقدم من عمل وتنظيم وتخطيط غايته تحقيق الهدف المنشود من مثل هذه الأنديه التي تعمل على صقل الموهبه والابداع واستثمار أوقات الفراغ مما يعود على الطالبات والطلاب بالفائده

وذكرت ممثله أنديه الحي عزيزه الغامدي أن معايير الجائزه كانت عميقه جداً ونحن سعداء بتحقيق هذه المعايير وتطبيقها على الأنديه جميعها مما يعطي قوه لأنديه المنطقه الشرقيه وسيستمر العمل في الأنديه بنفس الجوده لتحقيق رؤيه المملكه

وعبرت قائده نادي الحي المتوسطه الثامنه بالجبيل الاستاذه فوزيه الطواله عن الشعور بالفوز بأنه نعمه عظيمه وأن تطلعاتها تطلعات فريق عمل واحد لا يكتفي بقمه واحده ولا يرضيه فوز واحد

الجدير بالذكر أن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، رعى حفل جائزة أندية الحي الترفيهية التعليمية للعام 2018 الأربعاء الماضي م ، وذلك في مقر وزارة التعليم بالرياض ، بحضور نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، وعدد من القيادات في الوزارة وشركة تطوير للخدمات التعليمية .