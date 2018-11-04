الان تتابع وزير الحرس الوطني يطمئن على صحة التوأم السيامي “شيخة وشموخ” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

زار صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني التوأم السيامي السعودي “شيخة وشموخ” إثر نجاح عملية الفصل ، التي أجريت لهما إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة و معالي المدير التنفيذي العام للشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي ومدير عام الشئون الطبية وعدد من المسئولين .

واطمئن سموه خلال الزيارة على صحة التوأم “شيخة وشموخ” مستمعا إلى شرح عن حالتهما الصحية ومراحل العلاج والتأهيل بعد العملية، مهنئاً والدي التوأم على نجاح العملية، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية.

كما التقى سمو وزير الحرس الوطني بالفريق الطبي المشارك في عملية فصل التوأم، برئاسة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة حيث قدم سموه لهم الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهود واهتمام، متمنياً لهم استمرار النجاحات والإنجازات أداء رسالتهم المناطة بهم على أكمل وجه.

من جانبهما عبر والدا التوأم عن شكرهما وامتنانهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهم الله ـ مقدرين لهم أيدهم الله هذه اللفتة الإنسانية الحانية سائلين الله تعالى أن يجعل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم.

ورفع سمو وزير الحرس الوطني في ختام زيارته التهنئة لخادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي العهد ــ حفظهما الله ــ على دعمهم ورعايتهم الكريمة, وقال سموه إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تعد منارة عطاء لا ينضب في مبادرات العمل الإنساني ، حيث دائما ما تضرب المملكة الأمثلة الرائدة والتي يحتذي بها في مجال العمل الإنساني.

وأشار وزير الحرس الوطني إلى أن هذا الإنجاز الطبي الجديد في نجاح عمليات فصل التوأم هو مصدر فخر واعتزاز ودلالة لما وصلت إليه المؤسسات الصحية في بلادنا من كفاءة وتميز, مفيدا أن الاهتمام والرعاية الذي يتلقاه الحرس الوطني من القيادة الرشيدة أيدها الله في مختلف المجالات ومنها ما يحظى به القطاع الصحي بالحرس الوطني ممثلاً بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية التي تمثل إحدى مكتسبات الوطن الغالي بكل ما تحققه من نجاحات، ولله الحمد.

وسأل المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يمدهم بعونه وتوفيقه ويسدد خطاهم لكل ما فيه الخير للوطن والمواطن.