"سجن مكة" يقيم برنامجاً عن سرطان الثدي للنزيلات والمنسوبات

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أقامت الإدارة النسائية بسجون العاصمة المقدسة اليوم الخميس برنامجاً خاصاً عن سرطان الثدي، بحضور عدد من أخصائيات طب الأسرة بالشؤون الصحية بمكة، وذلك تحقيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية، وحرصاً على إحاطة النزيلات ومنسوبات السجون بطرق الوقاية منه.
وتضمن البرنامج محاضرات توعوية عن أهمية نشر الوعي الصحي بكل ما يتعلق بمرض سرطان الثدي، من حيث عوامل الخطورة، كيفية تجنبها، الأعراض والعلامات المبكرة، الوقاية وطرق الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
ورحبت مديرة سجن النساء بالعاصمة المقدسة بالحضور، وأكدت على أهمية التوعية الصحية للجميع وضرورة الفحص المبكر لتفادي أي أمراض في المستقبل بإذن الله.
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