انت الان تتابع "لقطة اليوم".. بالفيديو.. طفل "اتحادي" يدعو الله للفوز على "الرائد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تناقلت الجماهير الرياضية بمختلف انتماءاتها، لقطة فيديو اعتبروها لقطة اليوم وذلك قبل مباراة الاتحاد مع الرائد في الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويظهر في اللقطة طفل من مشجعي نادي الاتحاد يدعو الله لتحقيق الاتحاد نتيجة إيجابية أمام الرائد في مباراة اليوم للخروج من الكبوة.

ويعاني الاتحاد منذ انطلاق مسابقة الدوري حتى الآن، بعد مرور ثماني جولات إذ لم يحقق العميد سوى نقطتين فقط محتلاً بهما المركز الأخير.

ولا يزال العميد يواصل مستوياته المتدنية إذ انهزم الفريق اليوم في مباراته أمام الرائد بهدفين لهدف ليحافظ الفريق على مستوياته منذ انطلاق المسابقة إضافة لاحتفاظه بالمركز الأخير برصيد نقطتين بعد مرور 8 جولات.