رياضي / انطلاق دورة الحكام المستجدين لكرة السلة في الطائف

الطائف 22 صفر 1440 هـ الموافق 31 أكتوبر 2018 م واس

انطلقت أمس دورة الحكام المستجدين لكرة السلة بالطائف بتواجد 80 مشاركًا بحضور مدير البرامج في معهد إعداد القادة بالرياض الدكتور وليد الخراشي .

وأشاد الخراشي بعدد الحضور والراغبين في الالتحاق في سلك التحكيم وتفاعلهم مع المحاضرين ، مثنيًا على طريقة التنظيم والإعداد والتقنية في المحاضرات .

وقدم الشكر لاتحاد السلة وللجنة الحكام برئاسة عبدالله العجلان و المحاضرين في الدورة رضا نمنقاني والدكتور أحمد فلاته على جهودهما المبذولة في إنجاح هذه الدورة.

//انتهى //

04:39ت م

0308



الطائف 22 صفر 1440 هـ الموافق 31 أكتوبر 2018 م واسانطلقت أمس دورة الحكام المستجدين لكرة السلة بالطائف بتواجد 80 مشاركًا بحضور مدير البرامج في معهد إعداد القادة بالرياض الدكتور وليد الخراشي .وأشاد الخراشي بعدد الحضور والراغبين في الالتحاق في سلك التحكيم وتفاعلهم مع المحاضرين ، مثنيًا على طريقة التنظيم والإعداد والتقنية في المحاضرات .وقدم الشكر لاتحاد السلة وللجنة الحكام برئاسة عبدالله العجلان و المحاضرين في الدورة رضا نمنقاني والدكتور أحمد فلاته على جهودهما المبذولة في إنجاح هذه الدورة.//انتهى //04:39ت م0308

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