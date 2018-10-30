شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل اللبناني يوجه بمقاضاه صحيفة لبنانية أساءت للسعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك) وجه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سليم جريصاتي النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود بتحريك دعوى الحق العام بحق كاتب المقال المسيء للسعودية في أحدى الصحف اللبنانية والمدير المسؤول لما تضمنه المقال من عبارات نابية وغير مألوفة في العمل الصحافي، مما يعكر صلات لبنان بالمملكة العربية

وجه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سليم جريصاتي النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود بتحريك دعوى الحق العام بحق كاتب المقال المسيء للسعودية في أحدى الصحف اللبنانية والمدير المسؤول لما تضمنه المقال من عبارات نابية وغير مألوفة في العمل الصحافي، مما يعكر صلات لبنان بالمملكة العربية السعودية ، الامر الذي ينطبق عليه وصف الجرائم المنصوص عليها في المادتين 288 و 292 عقوبات.

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