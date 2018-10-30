شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري مشيداً بتحرك النيابة: ما نشرته «الديار» محاولة فاضحة لضرب علاقات لبنان مع السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أ شاد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري بتحرك النيابة العامة التمييزية في لبنان بعد نشر صحيفة «الديار» مقالا تضمن عبارات لا تمت الى أخلاق اللبنانيين وصحافتهم بصلة . وقال الرئيس الحريري إن هذا العمل المدان "محاولة فاضحة لضرب علاقات لبنان مع السعودية وخرق موصوف للقوانين التي ترعى الحرية الاعلامية التي نحرص جميعا عليها".



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