شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن بندر يستعرض مبادرات «الأرصاد وحماية البيئة» وأهدافها الاستراتيجية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز, بحضور نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز, بمكتبه بقصر الحكم اليوم (الثلاثاء), رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي, وعدداً من مسؤولي الهيئة.

ورحب أمير منطقة الرياض بالجميع, مؤكداً دورهم البيئي المهم في رصد المؤثرات والملوثات والتعامل معها وفق أنظمة ومعايير عالمية ومحلية في التنفيذ والتشغيل.

ورأس أمير منطقة الرياض, بحضور نائبه, اجتماعاً مع رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, ومسؤولي الهيئة, وأمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري, وعدداً من مسؤولي أمانة منطقة الرياض, والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مبادرات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وأهدافها الاستراتيجية وآليات عملها وتطبيقها للمعايير في المراقبة البيئية والتنسيق والتواصل للحد من التلوث, كما نوقشت أبرز المعوقات والمظاهر البيئية المخالفة واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف سعود العريفي.