شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ جايير بولسونارو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في البرازيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيد جايير بولسونارو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البرازيل الاتحادية. وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامته، ولشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والرقي.



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