القيادة تهنئ جايير بولسونارو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في البرازيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للسيد جايير بولسونارو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البرازيل الاتحادية. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للسيد جايير بولسونارو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البرازيل الاتحادية. وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامته، ولشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والرقي.



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