شكرا لقرائتكم الثلاثاء يشهد تقلبات جوية مثيرة في معظم أنحاء المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تكشف التوقعات الجوية الأخيرة الصادرة عن هيئة الأرصاد، اليوم الثلاثاء، تواصل تأثير الحالة الماطرة “غدق” على أنحاء كثيرة في المملكة، ومنها العاصمة الرياض.

وتوضح الخرائط الخاصة بتوقعات هطول الأمطار، عبر نظام بدر لخرائط الطقس أن السحب الرعدية ستتركز في “حائل والقصيم وغرب وشمال مدينة الرياض”. وستكون مصحوبة بزخات مطرية.

بينما تشهد جدة أمطاراً خفيفة، والتوقعات تشير، بمشيئة الله، لاستمرارية فرصة هطول الأمطار على منطقة مكة المكرمة بما فيها السواحل (محافظة جدة) حتى الاثنين المقبل، وفقاً لهيئة الأرصاد.

بينما خلال ساعات ما بعد ظهر الثلاثاء تبدأ فرص الأمطار بالتراجع في كل من حائل والقصيم إضافة إلى منطقة الرياض، بينما ستتشكل سحب رعدية أخرى على طول المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، بحيث تشمل كلاً من جازان وعسير والباحة والطائف.

من جانبه أكد مركز طقس العرب الإقليمي أن فرص الأمطار ستتراجع بشكل كبير بالنسبة للمنطقة الشرقية ومدينة الرياض، في حين تستمر الحالة الماطرة “غدق” بالتأثير وبتركيز وغزارة أعلى على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء.

ويضيف المركز: “السحب الركامية الرعدية يتوقع أن تعمل على تساقط زخات متفرقة من الأمطار، قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بتساقط لزخات البرد”.

مؤشر جودة الهواء

ومن جانبها صفحة هيئة الأرصاد وحماية البيئة، على موقع تويتر، أعلنت أن مؤشر جودة الهواء ليوم الثلاثاء في أنحاء المملكة (معتدل).

بيان بحالة الطقس ودرجات الحرارة

وبثت الصفحة أيضاً، بياناً بحالة ⁧الطقس⁩ المتوقعة ليوم الثلاثاء في المملكة، شمل درجات الحرارة في المناطق المهالفة، مع توقعات سقوط الأمطار وحالة الرياح، وجاء التالي:

تحذيرات الدفاع المدني

وواصلت صفحة هيئة الدفاع المدني على تويتر بث تحذيراتها من حالة الطقس المتقلبة قائلة: “الدفاع المدني يحذر من التقلبات الجوية على جميع مناطق المملكة، وفقاً لما ورد له من الهيئة العامة للأرصاد”.



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