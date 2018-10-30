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شكرا لقرائتكم أمير الرياض يشرف حفل سفارة تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - شرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس، حفل سفارة جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في منزل السفير بحي السفارات.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية تركيا لدى المملكة أردوغان كوك وأعضاء السفارة .
حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
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