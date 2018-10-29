تركيا تطالب السعودية بتسليم قتلة «خاشقجي».. ماذا يفعل الملك سلمان؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي من جديد وللمرة الثالثة خلال أسبوع واحد، طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية بتسليم قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لمحاكماتهم في تركيا، استنادا لقتل الرجل في اسطنبول على الأراضي التركية.

مطلب أردوغان بتسليم المشتبه بهم في قتل جمال غاشقجي ليس الأول، فالرئيس التركي لم يترك ظهورا له إلا وتحدث عن سرعة تسليم المتهمين لتركيا، آخرها قبل يوم وكان بطلب تركي رسمي إلى السعودية.

وقبل ساعات، استثمر أردوغان ختام القمة الرباعية لبحث الصراع في سوريا السبت لتجديد دعوته للمملكة العربية السعودية بتسليم الـ 18 شخصا الذين يعتقد بمسؤوليتهم عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لمحاكمتهم في بلاده.

أردوغان

وأوضح أردوغان في المؤتمر الصحفي المشترك في ختام القمة المنعقدة في اسطنبول أنه شارك تفاصيل عملية مقتل خاشقجي مع زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا المشاركين في القمة.

المتعاون التركي

وشدد أردوغان على وجوب كشف هوية المتعاون أو المتعاونين المحليين الذين سُلمت إليهم جثة خاشقجي، حسب ما صرحت به السلطات السعودية.

السياسية التونسية عائدة بن عمر قالت في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية": "لا أعتقد أن تسلم السعودية المتهمين ال 18، ستبحث السعودية مع واشنطن، وربما هنالك صفقة تسليم غولن لتركيا مقابل السكوت عن بن سلمان.

وأوضحت أن بن سلمان هو الحليف المدلل لترامب، وترامب لن يضحي بحليف سخي مثل ولي العهد.

جمال خاشقجي

المحامي والحقوقي السوري زياد الطائي قال، إنه من حق تركيا محاكمة قتلة خاشقجي داخل تركيا، فالجريمة وقعت على أراضيها في السفارة السعودية باسطنبول، أيضا لا مانع من محاكمة السعودية للمتورطين، خصوصا وأنهم سعوديون.

وأوضح في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" أن السعودية لن ترسل أي شخص للمحاكمة في تركيا، إلا لو كانت متورطة، فالأمر سيتغير، قائلا: خطاب أردوغان الأخير بمثابة إعطاء فرصة للرياض، وعلى الأخيرة اقتناص تلك الفرصة.

رد فعل دولي

وتابع: ربما تكشف الأيام المقبلة عن المزيد، الأمر سيتحدد على ردة الفعل الدولية والأمريكية.

الملك سلمان ونجله محمد

وفي تصريحات متلفزة قال، الكاتب والمحلل السياسي علي باكير، إن المدعي العام السعودي سيحمل معه نسخة من شهادات فريق الاغتيال، وتفاصيل التحقيق الذي جرى معهم، موضحا أنه إن لم تتضمن الشهادات أجوبة عن الأسئلة فربما سيبدأ الأتراك التصعيد.

خيارات السعودية

وأضاف باكير أن تركيا تنتظر الإجابة من السعودية رغم أنها لا تثق في تحقيقها، "حيث تقول إنها اعتقلت الأشخاص بينما بعضهم لا يزال يغرد في مواقع التواصل الاجتماعي"، وأشار إلى أن أمام السعودية خيارين: فإما أن تجيب عن الأسئلة وإما أن تسلّم المتهمين للتحقيق معهم في تركيا.

وكان جمال خاشقجي اختفى بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول لإجراء معاملة رسمية، وذلك في 2 أكتوبر الجاري.

وفي 20 أكتوبر الماضي أقرت الرياض، وبعد صمت استمر 18 يوماً، بمقتل خاشقجي في داخل القنصلية على إثر "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعودياً للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي.

وقوبلت الرواية تلك بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت أن "فريقاً من 15 سعودياً، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

والخميس الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية، في بيان جديد، أنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تشير إلى أن المشتبه بهم أقدموا على فعلتهم "بنية مسبقة"، فيما تتواصل المطالبات التركية والدولية للرياض بالكشف عن مكان الجثة والجهة التي أمرت بتنفيذ الجريمة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد، الثلاثاء الماضي، وجود "أدلة قوية" لدى أنقرة على أن جريمة خاشقجي "عملية مدبر لها وليست صدفة"، وأن إلقاء التهمة على عناصر أمنية "لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي".

تجدر الإشارة إلى أن خاشقجي، المعروف بمواقفه المعارضة لسياسة ولي العهد، قرر مغادرة السعودية إلى الولايات المتحدة بعد حملة اعتقالات طالت نشطاء وعلماء وأمراء عارضوا بن سلمان.