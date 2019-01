شكرا لقرائتكم نائب‎ أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين هروبي وشيبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - ‏‎نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، لذوي الشهيد العريف عبدالله بن يحيى علي هروبي، أحد منتسبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، ولوالد وذوي الشهيد العريف عبدالله بن محمد حسن شيبان، أحد منتسبي حرس الحدود الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعياً الله عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

‏‎من جانبهم، عبر ذوو الشهيد هروبي، ووالد وذوو الشهيد شيبان، عن شكرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله -، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الوطن الغالي.

