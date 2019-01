شكرا لقرائتكم أمير المدينة يفتتح الدورة 23 لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة مساء اليوم الأحد، بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، مؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته 23 برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، والذي ينظمه المجمع التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع الجامعة الإسلامية خلال المدة من 19 - 23 صفر الحالي، بمشاركة نخبة من العلماء والفقهاء والأكاديميين والمتخصصين من 46 دولة.

ونوه المستشار بالديوان الملكي رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الشيخ صالح بن حميد بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للمؤتمر، والتي تأتي امتدادًا لجهود حكام هذه البلاد المباركة لخدمة الإسلام والقضايا التي تهم المسلمين وتحقق مقاصدهم وغاياتهم وتحافظ على مصالحهم. مضيفًا أنها تؤكد حرصه -أيده الله- على دور علماء الأمة في تبصير الشعوب الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها وتبيان أحكام النوازل والمستجدات التي تهمهم، وإبراز مقاصد الشريعة الإسلامية وقدرتها على معالجة المشكلات الإنسانية المعاصرة وفق أحكامها وقواعدها المستقاة من مصادرها العلمية الصحيحة وتحقيقها لمصالح الأمة عمومًا والفرد المسلم بصفة خاصة وما يعود عليه بالفائدة والخير في دنياه وآخرته، كما ثمن افتتاح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، لفعاليات المؤتمر.

من جانبه أوضح أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي د. عبدالسلام العبادي أن المؤتمر يشتمل على أكثر من 50 بحثًا وورقة عمل و16 جلسة علمية على مدى 5 أيام، يقدمها ويشارك فيها نخبة من أصحاب المعالي والفضيلة العلماء والفقهاء والأكاديميين والباحثين، كما يشهد عددًا من الاجتماعات المتعلقة بأمور إجرائية وبحث توصيات الندوات العلمية.

وأفاد أن الافتتاح سيكون مساء اليوم بعد عقد جلسة لاجتماع هيئة مكتب المجمع لاعتماد بعض الإجراءات، فيما تنطلق الجلسات العلمية صباح الاثنين ببحث موضوع «زواج الصغيرات بين حق الولي ومصلحة الفتاة ومدى سلطة ولي الأمر في منعه أو تقييده من المنظور الشرعي»، عقب ذلك تقام الجلسة العلمية الثالثة التي تبحث موضوع المفطرات في مجال التداوي استكمالاً لما سبق، ويختتم اليوم الثاني بالجلسة العلمية الرابعة ببحث موضوع ختان الإناث في المنظور الإسلامي تشتمل على 6 بحوث.

وأضاف د. العبادي بأن اليوم الثالث من أيام المؤتمر ينطلق بالجلسة العلمية الخامسة وتبحث موضوع الإجراءات الفكرية والعملية لمواجهة التطرف وما يسمى بالإرهاب في هذه الأيام في شتى الميادين والمجالات ويشتمل على 9 بحوث، تعقبها الجلسة العلمية السادسة وتبحث موضوع المزايا التي يمنحها المصرف لعملاء الحساب الجاري، من المنظور الشرعي وتشتمل على 12 بحثًا، وتتلوها الجلسة العلمية السابعة وتعرض فيها التوصيات الصادرة عن المؤتمر العلمي الدولي: «مسؤولية الطبيب عن الأخطاء الطبية غير العمدية من منظور إسلامي»، الذي عقدته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، خلال الفترة من 5 - 7 جمادى الآخرة 1436هـ.

وأضاف أنه ستقام في المساء الجلسة العلمية الثامنة وتعرض توصيات الندوة العلمية: «التحوط في المعاملات المالية الضوابط والأحكام» التي عقدها المجمع بإمارة دبي، خلال الفترة من: 26 - 27 إبريل 2016م، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، من خلال منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي في دورته الثانية، كما تقام بعدها الجلسة العلمية التاسعة وتعرض الصياغة النهائية للندوة العلمية: الحلال، للإجابة عن استفسارات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سميك)، التي عقدها المجمع بمدينة جدة في الفترة من: 22 – 23 ربيع الثاني 1436هـ، وتختتم جلسات اليوم الثالث بالجلسة العلمية العاشرة عن الصياغة النهائية لتوصيات الندوة العلمية: «الغلبة والتبعية في المعاملات المالية: حالاتهما، وضوابطهما، وشروط تحققهما»، التي نظمها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة في الفترة من 25 - 26 صفر 1436هـ.

وذكر أمين مجمع الفقه الإسلامي بأن اليوم الرابع من المؤتمر ينطلق بالجلسة العلمية الحادية عشرة وتبحث موضوع «أثر عقد الزوجية على ملكية الزوجين» وفيه 10 بحوث، عقب ذلك تقام الجلسة العلمية الثانية عشرة التي تتضمن عرضًا لاقتراحات اللجنة التي شكلتها أمانة المجمع، لبحث بعض قضايا الصكوك، وتختتم فعاليات اليوم الرابع بالجلسة العلمية الثالثة عشرة حيث سيتم خلالها عرض وثيقة المدينة ومقرر الجلسة: الدكتور أحمد عبد العليم.

وأشار د. العبادي بأن اليوم الخامس سيشهد في الفترة الصاحبة عقد الجلسات العلمية الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة وهي خاصة بأعضاء المجمع وتتضمن بحث القرارات والتوصيات اللازمة، وإعلان البيان الختامي.

الشيخ صالح بن حميد

Your browser does not support the video tag.