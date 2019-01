شكرا لقرائتكم مشروع الملك عبدالله.. نظام إلكتروني متكامل لضمان جودة ماء زمزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - حظيت المملكة بشرف السقيا والرفادة لحجاج وعمار وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي وقد شرفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتقديم كافة ما من شأنه خدمة قاصديهما بالإشراف على الماء المبارك عبر «مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم» الذي تبلغ مساحته ما يزيد على 2.13.405 م2 ويتكون من عدة مبانٍ وهي: «ضواغط الهواء، مبنى مستودعات عبوات المياه، مبنى خزانات المياه الخام، ومبنى خطوط الإنتاج»، ويعد مشروع سقيا زمزم رائداً في معالجة ونقل وتخزين ماء زمزم المبارك.

وبين مدير إدارة مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم م. أسامة الحجيلي، أن المشروع يهدف إلى ضمان نقاوة مياه وتأمين وصولها للمسجد الحرام، وذلك بسحبها من بئر زمزم وصولاً للمصنع لخزان بحجم 15 ألف م3، وتصل خطوط النقل للمياه من بئر زمزم إلى خزان المشروع، ثم تنقل المياه المعالَجَة من المشروع إلى الحرم المكي والخطوط الأخرى الواصلة إلى خزانات كُدَيّ حوالي 11 كلم، وقطرها 200 ملم، وهي مصنوعة من مادة الحديد غير القابل للصدأ، وذلك بعد مرورها بعدة مراحل مختلفة.

وأضاف الحجيلي، بأنه يتم فلترة الماء بالأشعة البنفسجية عبر ثلاث مــضـخات للمياه المنتجة، اثنتان للتشغيل اليومي وواحدة احتياطية كما يتم التأكد من جودة ونقاء المياه عبر مختبر متكامل يعمل على مدار الساعة، عبر ورديتين تعمل على تحليل البكتريا النافعة والضارة والتحاليل الكيميائية والحيوية والفزيائية عبر أحدث الأجهزة الإلكترونية، كما يناط بالمختبر الرقابة اليومية لجميع الخزانات من خلال نقاط المراقبة بالإضافة إلى دعم الأقسام المختلفة فيما يخص جودة المياه، عبر فنيين مختصين ويصدر عنها تقارير يومية وإسبوعية عبر نظام الإلكتروني.

وقال الحجيلي «المشروع تتوفر به كافة المعدات والتقنيات الحديثة التي تمد زائر المسجد الحرام بعبوات ماء زمزم بأحجام مختلفة منها الــ «عشرة لترات، وخمسة لترات» كما يتم إنتاج العبوات البلاستيكية وفق منظومة متكاملة من خلال مبنى الضواغط، إذ يقوم المصنع بتعبئة العبوات عبر أربعة خطوط إنتاج تعمل بالقوة القصوى على إنتاج 200 ألف عبوة ويتم تخزينها في مستودعات تبلغ مساحتها لــ 5,9 م2 عبوة وتصل المياه عبر التمديدات القادمة من البيت العتيق وصولاً إلى الخزانات الخاصة بالمصنع، والتي تعمل على فلترتها عبر الأشعة فوق الحمراء وضخها لخطوط الإنتاج لتصل إلى المستفيد بكل يسر وسهولة.

وأشار مدير إدارة مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم أن سعة خزان كدي المركزي للمياه الواصلة للمسجد الحرام يبلغ 10 آلاف م3 ويخضع المشروع بكل أجزائه لنظام التحكم (أسكادا) ويتم العمل في كافة أجزاء المشروع عبر نظام التحكم الإلكترونية دون تدخل أي عنصر بشري، مشيراً إلى أن كمية استهلاك ماء زمزم الوارد من البئر 37,212 م3، والمستهلك لخزان كدي المركزي وصولاً للقاصدي المسجد الحرام من بداية موسم العمرة للعام 1440هــ بلغ 12,212 م3.

إنتاج العبوات البلاستيكية وفق منظومة متكاملة إنتاج العبوات البلاستيكية وفق منظومة متكاملة

التحاليل الكيميائية والحيوية عبر أحدث الأجهزة الإلكترونية التحاليل الكيميائية والحيوية عبر أحدث الأجهزة الإلكترونية

المشروع يهدف إلى ضمان نقاوة ماء زمزم المشروع يهدف إلى ضمان نقاوة ماء زمزم

Your browser does not support the video tag.