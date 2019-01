شكرا لقرائتكم كلمة ولي العهد.. طموح وطني وهم الأمتين العربية والإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض: «إن الطموح الوطني وهم الأمتين العربية والإسلامية تجلت في عبارات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، مؤكداً سموه في كلمته على الهدف الواحد والمصير المشترك والمستقبل الواعد للجميع بإذن الله».

وبين سموه في تصريحه تعليقاً على كلمة سمو ولي العهد في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار»، أن الإدراك العام والتطلع المستمر لسمو ولي العهد -أيده الله- في تحديد ملامح المستقبل للشرق الأوسط وإيمانه بالإمكانيات والابتكارات الحالية والقادمة وانعكاساتها وأثرها على المجتمعات واقتصاديات الدول وكيفية توظيفها أفضل توظيف دليل على قيادته الفذة وبصيرته الشاملة في الاستفادة والتمكين، مؤكداً أنه مدرسة عميقة التفكير والمنهج والتنفيذ، مستمداً ذلك من مدرسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-».

وأشار سموه إلى الشفافية البالغة في تعاطي سمو ولي العهد مع القضايا في المنطقة وعزمه على التغيير الإيجابي والتعاون المثمر وتوحيد الجهود، وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن، الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد قيادةً وشعباً، ويديم عليها أمنها وازدهارها ورغد عيشها.

