شكرا لقرائتكم الدفاع المدني ينقذ عدداً من المحتجزين في أمطار مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة وعلى إثر الأمطار التي هطلت مساء الجمعة على معظم أرجاء العاصمة المقدسة، طبقت خطة الطوارئ والأمطار المعدة مسبقاً، والتي تتضمن نشر الوحدات في الميادين المحددة مسبقاً احترازياً.

وأضاف أنه تم تمرير البلاغ للجهات المساندة للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق، كذلك نشر وحدات الإنقاذ بكامل تجهيزاتها على جميع أنحاء العاصمة المقدسة، حيث تمت مباشرة عدة بلاغات عن احتجاز بداخل تجمعات للمياه جرى التعامل معها، حيث تركزت البلاغات في كل من الشرائع والراشدية والمغمس، كذلك وجود تجمعات للمياه في بعض الأحياء، وتم تمرير البلاغات للجهات المعنية في حينه، ولم ينجم عن الأمطار أي إصابات في الأرواح ولله الحمد.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح، ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة والابتعاد عن مسارها، راجية السلامة للجميع.

