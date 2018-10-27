شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل 36 سيدة لعيادات الكشف المبكر للسرطان والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت الحملة التوعوية الثانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتي أقيمت في مركز صحي بلدة البطالية بالتعاون مع جمعية البطالية الخيرية بالأحساء، تحت شعار «لا تكوني الثامنة» والتي استمرت مدة 4 أيام.

وأوضحت منسقة الحملة ورئيسة الكادر الصحي ببلدة البطالية أخصائية الأشعة عبير علي السلامين أنه بلغ عدد المتقدمات للفحص خلال أيام الحملة أكثر من 154 سيدة، وتم تحويل حوالي 36 سيدة دون سن الأربعين لعيادات الكشف المبكر لسرطان الثدي، وذلك لوجود أعراض إفرازات وتكتلات.

كما تضمنت الحملة عدة أركان لتزرع الأمل وترفع المعنويات والهمم للسيدات ومن ضمن الأركان المشاركة: ركن التثقيف الصحي للفحص الذاتي، وإثراء المعلومات عن سرطان الثدي، ركن الغذاء والرياضة للمركز الصحي، ركن استقبال وتنسيق مواعيد الفحص للجنة الصحية النسائية بالجمعية الخيرية، ركن الفحص عند الطبيب، ركن الضيافة التابع للجمعية الخيرية.

الجدير بالذكر أن الحملة أقيمت برعاية مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية د. عمر بايمين، الذي افتتح الحملة وتعرف على سير العمل وعلى الأركان المشاركة، رافقه خلال الجولة مدير المركز الصحي بالبطالية د. مهدي العبدالقادر، والمدير الإداري صالح المبارك، ورئيس لجنة الخدمات الصحية بالبطالية أمين المسبح.