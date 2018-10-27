شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سلطان بن سلمان: خادم الحرمين الداعم الأول للطيران العام بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي أن تكريم الاتحاد الدولي للطيران والرياضات الجوية خلال اجتماع جمعيته العمومية 112 مساء أمس الأول بمحافظة الأقصر المصرية لسموه هو تكريم لكل من ساهم في دعم الطيران العام في المملكة وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي حظي نادي الطيران السعودي بدعم مقامه الكريم منذ تأسيسه.

وبين سموه في تصريح صحفي أن تكريمه ليس لشخصه فقط بل لمن أثر في حياته سواء كان والده ووالدته وإخوته والمدربين وكل من عمل مع سموه أو عمل معه في مجال الطيران، وكذا لبلده التي سمحت بإنشاء نادي الطيران السعودي ودعمته وكانت مرحله طويلة من التأسيس.

وقال سموه: إنه ما زال يمارس الطيران ويتابع تجديد الرخص، معتبرا نفسه طيارا محترفا وأصبح الطيران لديه ليست هواية فقط بل شغف حياة، وإن مجال الطيران أصبح قطاعا اقتصاديا كبيرا على مستوى العالم سواء التجاري أو الطيران العام، مؤكدا أهمية التعاون السعودي المصري في مجال الطيران خلال الفترة المقبلة.

ونوه سموه إلى الانتشار الكبير للرياضات الجوية في المملكة العربية السعودية عبر إنشاء كليتين للطيران واحدة في جدة والأخرى بمقر نادي الطيران في الرياض، تمول الدولة جزءا كبيرا من إنشائهما، وأن نادي الطيران السعودي يعتبر أول نادي طيران تأسس في المملكة ويعمل بالتعاون والشراكة مع هيئة الطيران المدني في تطبيق الأنظمة والمعايير وأعلى درجات السلامة، لتكون ممارسة الطيران آمنة وتحاكي أفضل المستويات العالمية، كما يعمل مع الهيئة العامة للرياضة على تطوير وتشجيع هذه الرياضات التي تحظى باهتمام محلي وعالمي متزايد، مشيرا إلى أن النادي يشهد تطورا في البنية التحتية والخدمات.

وأكد سموه على عمق العلاقات السعودية المصرية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مشيرا إلى مساهمة مصر في بناء المملكة العربية السعودية، ووصف مدينة الأقصر المصرية بأنها من أجمل مدن العالم، مشيدا بكرم أهلها وموقعها المتميز، وأعرب عن سعادته بزيارة المناطق الأثرية برفقة وزير الآثار المصري الدكتور خالد العناني، وقال: «ستكون هناك زيارات قادمة إن شاء الله».

ولفت سموه إلى التعاون المشترك في مجال السياحة والآثار، وقال: سيكون هناك معرض في المملكة العربية السعودية للمتحف الإسلامي المصري خلال 6 أشهر في المتحف الوطني بالرياض، وكذا معرض «روائع آثار المملكة» الذي طاف العالم وسيصل مصر في أواخر عام 2019؛ نظرا لأن المتحف الذي سيقام فيه ما زال تحت الإنشاء.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع عالم الآثار المصري د.زاهي حواس على تشكيل فريق سعودي مصري مشترك للتنقيب في المملكة وتدريب المواطنين السعوديين على كيفية ترميم الآثار، مؤكدا أن مصر تعد من أهم الدول في الاختصاص بهذا الجانب، وقال: نعمل مع المصريين في مجال ترميم المباني "التراث العمراني". متوقعا أن يكون هناك منتدى بين البلدين للآثار قريبا تحتضنه السفارة السعودية بالقاهرة.

وكان الاتحاد الدولي للطيران والرياضات الجوية قد كرم الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي بصفته أول رائد فضاء عربي ولجهود سموه في إنشاء نادي الطيران السعودي وحرصه وتشجيعه الدائم على نشر الرياضات الجوية في المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية.

ورحب رئيس الاتحاد الدولي للطيران والرياضات الجوية فريتس برينكت بسمو الأمير سلطان بن سلمان، مشيدا بجهوده في ريادة الفضاء والطيران، وتخلل المؤتمر الذي عقد تحت رعاية وزير الطيران المدني المصري الفريق يونس المصري عرض فيلم وثائقي عن أول رحلة لرائد فضاء عربي وجهود الأمير سلطان بن سلمان لدعم جهود الرياضات الجوية وإنشاء نادي الطيران السعودي بالمملكة، وقدم رئيس الاتحاد الدولي للطيران هدية تذكارية تعبر عن مدى تقدير الاتحاد للجهود الكبيرة التي بذلها سموه في خدمة الطيران ورياضاته والتي توجها سموه، إضافة لكونه أول رائد فضاء عربي بالإسهام في تأسيس نادي الطيران السعودي ورئاسة مجلس إدارته.