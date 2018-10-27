شكرا لقرائتكم شاهد.. وثيقة تفضح مخالفات المدرسة المسؤولة عن رحلة الموت في البحر الميت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشفت وثيقة هامة المخالفات التي ارتكبتها مدرسة فكتوريا الخاصة خلال الرحلة المدرسية لطلبتها إلى البحر الميت، والتي تعرضت خلالها الحافلة المدرسية للجرف، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا معظمهم من الأطفال.

وتضمنت الوثيقة ما يشير إلى تغيير مسار الرحلة المصرح بها من وزارة التربية والتعليم من منطقة الأزرق إلى البحر الميت فضلًا عن إشراك طلبة من صفوف الرابع والسادس، في حين أن موافقة الوزارة كانت محصورة بطلبة صفوف السابع والثامن والتاسع.

وشملت المخالفات الذهاب إلى أماكن السباحة، مما شكل مخالفة لتعليمات الرحلات المدرسية، التي تمنع الذهاب إلى هذه الأماكن وضرورة مراعاة وشروط الأمن والسلامة العامة والالتزام بتعليمات الرحلات، ومنع الطلبة من السباحة والابتعاد عن المناطق الخطرة، حسب ما ذكرت وكالة “بترا” للأنباء.

ووفق مخاطبة المدرسة لوزارة التربية والتعليم بشأن الرحلة، فقد بلغ عدد الطلاب المصرح لهم المشاركة فيها 30 طالبا ومرافقين اثنين تقلهم حافلتين، في حين تبين أن العدد الفعلي للطلبة في الرحلة 36 طالبا و7 مرافقين جميعهم في حافلة واحدة، إضافة الى قيام المدرسة بتغيير كشوف المرافقين والطلبة دون موافقة المديرية.

وأظهر نموذج طلب الموافقة على الرحلة المقدم من قبل المدرسة للوزارة، أن مسار الرحلة هو عمان – وادي الأزرق ذهابا، و ووادي الأزرق – عمان إيابا، حيث تضمن هدف الرحلة زيارة الأماكن الأثرية في المنطقة دون الإشارة، وصدرت الموافقة من مديرية التربية والتعليم على زيارة “الأزرق”.

وكانت مذكرة الموافقة التي أرسلتها المدرسة إلى أولياء أمور الطلبة والبرنامج المرفق بها، قد حددت مكان الرحلة للبحر الميت، في حين أن الكتاب المرسل لوزارة التربية والتعليم ونموذج طلب الرحلة حدد مكان الرحلة بمنطقة وادي الأزرق.

من جانبها حملت جمانة غنيمات، المتحدثة باسم الحكومة الأردنية، المدرسة المنظمة، مسؤولية حادث الحافلة المدرسية، فيما أكدت مصادر أردنية أن تصريح الرحلة كان لمنطقة الأزرق وليس إلى منطقة البحر الميت.

في ذات السياق قال وزير التربية، عزمي محافظة في بيان: إن “الوزارة ستفتح تحقيقًا شاملًا للوقوف على حقيقة ما جرى”، مشيرًا إلى أن “منظم الرحلة يتحمل بالكامل مسؤولية ما جرى”.

وأوضح أن “الرحلة المدرسية التي جرفتها السيول في منطقة البحر الميت خالفت مسارها الموافق عليه من الوزارة”.

من جهته أضاف رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز: إن المدرسة خالفت على ما يبدو تعليمات من وزارة التعليم التي تحظر الرحلات إلى البحر الميت؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، وتوعد في تغريدة أخرى بمحاسبة المدرسة المسؤولة عن تسيير رحلة الطلاب. مخالفات مدرسة فكتوريا الخاصة



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