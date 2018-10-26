أمين جازان يتفقد المشاريع البلدية واحتياجات المواطنين بالريث والحقو

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

قام أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، صباح اليوم الخميس، بزيارة لكل من بلدية محافظة الريث وبلدية مركز الحقو بمحافظة بيش، حيث وقف خلال جولته على سير تنفيذ المشاريع واحتياجات البلديتين.

وتفصيلا، وقف أمين المنطقة على مشاريع بلدية الريث الجاري تنفيذها، واجتمع مع رئيس البلدية مفرح الفيفي وموظفي البلدية وبحث أهم المعوقات التي تعترض سير تنفيذ المشاريع ووجه بسرعة تنفيذ المشاريع وبجودة عالية.

وأكد "ابن سعيدان" على حرص أمير المنطقة ونائبه على الزيارات الميدانية لكافة محافظات ومراكز المنطقة والوقوف على احتياجاتهم ومتطلباتهم وتذليل العوائق التي تواجههم في تنمية كافة المرافق .

والتقى أمين منطقة جازان بمحافظ الريث أحمد أبو قرن وبحث معه احتياجات المحافظة من المشاريع البلدية والخدمات بحضور عدد من أعيان ومشايخ المحافظة .

وشكر أمين المنطقة الجهود المبذولة من قبل بلدية الريث والمجلس البلدي والتعاون المستمر بينهم مما ينعكس ايجابا على تقديم خدمات تنموية لقرى المحافظة .

وعقد بن سعيدان اجتماعا بمقر بلدية الحقو بحضور رئيس مركز الحقو إبراهيم بن يحيى الألمعي ورئيس بلدية الحقو أحمد بن محمد كريري ومشايخ وأعيان المركز .

وشهد الاجتماع تقديم عرض مرئي عن مشاريع البلدية، بعد ذلك تم النقاش حول متطلبات البلدية مع وكلاء ومساعدي أمين المنطقة .

رافق أمين المنطقة خلال جولته التفقدية كل من وكيل الأمين للخدمات الدكتور إبراهيم الخياط ووكيل الأمين للبلديات المهندس إبراهيم كريري ومدراء الإدارات في الأمانة.

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